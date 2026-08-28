Großfamilie in Mini-Wohnung: Protokoll des Terrors

Zwölf Menschen auf 61 Quadratmetern, jahrelanger Lärm, überquellender Müll und Angst vor der Großfamilie im Haus: Bewohner der Camillianergasse in Hietzing haben jetzt eine Unterschriftenliste gestartet. Sie liegt der „Krone“ vor – und dürfte Wiener Wohnen zum Handeln zwingen, wo bisher nur Ratlosigkeit herrschte.
Zwölf Menschen, ein Reihenhaus, 61 Quadratmeter – eine Nachbarschaft am Limit. Was in der Camillianergasse seit Monaten schwelt, ist jetzt eskaliert: Anrainer haben eine Unterschriftenliste gestartet. Der „Krone“ liegt das Dokument vor.
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