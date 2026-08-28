Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Befremdliche Postings

Hamas-Fan und Jordanien-Feind erneut vor Gericht

Vorarlberg
28.08.2026 04:59
Der Angeklagte bestritt vor Gericht, die Gräueltaten der Hamas „gefeiert“ zu haben.
Der Angeklagte bestritt vor Gericht, die Gräueltaten der Hamas „gefeiert“ zu haben.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Erst wollte er das jordanische Konsulat in Dornbirn „brennen lassen“, dann soll er in den sozialen Medien die Verbrechen der Hamas verherrlicht haben: Ein 30-jähriger Asylwerber muss sich derzeit am Landesgericht Feldkirch verantworten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Seit vier Jahren wartet der Jordanier in Österreich auf den Abschluss seines Asylverfahrens. „Ich werde in meinem Heimatland verfolgt, weil ich gegen die Regierung bin.“ Ausgerechnet im sicheren Österreich hat ihm sein Hass auf die jordanische Obrigkeit schon eine Vorstrafe eingebracht – und jetzt droht die nächste.

Die Vorgeschichte: Trotz Betretungsverbots drang der auf Social Media überaus aktive Mann im August 2025 ins jordanische Konsulat in Dornbirn ein, wetterte per Livestream gegen die Regierung seines Heimatlandes und drohte, das Konsulat „brennen zu lassen“. Der Staatsschutz ermittelte, am Landesgericht Feldkirch setzte es eine teilbedingte Geldstrafe.

Lesen Sie auch:
Die Richterin schenkte der Erklärung des Angeklagten wenig Glauben.
Aufregung in Dornbirn
Jordanier (29) wollte Konsulat in Brand stecken
31.10.2025

Versuch, Beweise zu vernichten
Seit Donnerstag steht der Jordanier nun erneut vor Gericht – wieder wegen seiner Social-Media-Aktivitäten. Laut Anklage soll er im Oktober auf seinen Accounts Straftaten der Terrororganisation Hamas in Israel gepostet und gutgeheißen haben. Dazu kommt der Vorwurf der Beweismittelvernichtung: Bei einer Hausdurchsuchung soll er ein Handy mehrfach gegen die Tischkante geschlagen haben. Ein zweites Gerät wollte er vom Stativ reißen – das konnte eine einschreitende Beamtin gerade noch verhindern.

Kein Anwalt: Prozess wurde vertagt
Vor Gericht bekennt sich der Angeklagte nicht schuldig: „Es stimmt nicht, dass ich die Hamas gefeiert habe.“ Dann gerät der Prozess ins Stocken: Der Mann legt dem Richter ein Schreiben der Caritas vor und bittet um einen Rechtsvertreter, da er sich nicht in der Lage sehe, sich selbst zu verteidigen. Sowohl die Staatsanwältin als auch der Richter zeigen aufgrund der komplexen Rechtslage dafür Verständnis. Fortgesetzt wird der brisante Prozess am 1. Oktober – dann könnte auch die Frage nach dem Asylstatus des 30-Jährigen neu aufgerollt werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
28.08.2026 04:59
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
23° / 25°
Symbol einzelne Regenschauer
Bludenz
26° / 28°
Symbol wolkig
Dornbirn
25° / 27°
Symbol einzelne Regenschauer
Feldkirch
27° / 27°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Am 7. September wird das neue Schuljahr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnen ...
Kopftuchverbot etc.
Das ändert sich für Schüler ab September
Jesus trifft Hip-Hop
Dieser Wiener Rapper hat eine besondere Mission
Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) sieht Einsparpotenzial bei den Strukturen der EU.
Sieht Einsparpotenzial
Bauer: „Wir sollten EU-Strukturen entschlacken“
Island hat bereits 2009 einen Antrag auf die Mitgliedschaft in der EU gestellt, dann aber doch ...
EU-Beitritt
Isländer stimmen über Verhandlungen mit Brüssel ab
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Marie ist da! Kanzler Stocker ist im Babyglück
174.087 mal gelesen
Kanzler Christian Stocker (ÖVP) beendete am Dienstag seine Sommertour quer durch Österreich.
Ausland
Hunderte Reisende vermisst: Video zeigt Todeswelle
118.632 mal gelesen
Die heftige Sturzflut in Nepal riss bislang unzählige Menschen mit sich. 
Oberösterreich
Leichen von Benedikt (24) und Fiona (19) geortet
105.704 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mit Ölsperren werden austretendes Kerosin und Öl aufgefangen.
Innenpolitik
Babler: „ORF-Gehälter sind aus dem Lot geraten“
984 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler in „Was jetzt? Die ,Krone‘-Sommergespräche“ mit Christian Nusser und ...
Innenpolitik
Kanzleramt nimmt Freiheitliche Jugend ins Visier
673 mal kommentiert
Die FPÖ-Jugendorganisation wird für Parteichef Herbert Kickl immer mehr zur Belastung.
Conference League
Traum geplatzt! Rapid verliert irren Quali-Krimi
666 mal kommentiert
Der SK Rapid scheiterte in der Conference-League-Quali an Heart of Midlothian.
Mehr Vorarlberg
Befremdliche Postings
Hamas-Fan und Jordanien-Feind erneut vor Gericht
Bundesliga im Ticker
Austria Lustenau gegen WSG Tirol ab 19.30 Uhr LIVE
Waffennarr vor Gericht
Zoff am Zaun: Wenn der Nachbar zum Feind wird …
Krone Plus Logo
Magere Heu-Ernte
„Dieser Regen rettet für die Bauern nichts mehr“
Ein Täter in Haft
14-Jähriger in Dornbirn von jungem Duo ausgeraubt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf