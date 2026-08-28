Hamas-Fan und Jordanien-Feind erneut vor Gericht

Kein Anwalt: Prozess wurde vertagt

Vor Gericht bekennt sich der Angeklagte nicht schuldig: „Es stimmt nicht, dass ich die Hamas gefeiert habe.“ Dann gerät der Prozess ins Stocken: Der Mann legt dem Richter ein Schreiben der Caritas vor und bittet um einen Rechtsvertreter, da er sich nicht in der Lage sehe, sich selbst zu verteidigen. Sowohl die Staatsanwältin als auch der Richter zeigen aufgrund der komplexen Rechtslage dafür Verständnis. Fortgesetzt wird der brisante Prozess am 1. Oktober – dann könnte auch die Frage nach dem Asylstatus des 30-Jährigen neu aufgerollt werden.