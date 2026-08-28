Gemeinden sparen – doch die Lage bleibt angespannt

Die neue Grazer Stadtregierung unter der am Donnerstag angelobten Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) muss einen harten Sparkurs einschlagen – und ist damit nicht alleine. Die meisten Kommunen haben derzeit finanzielle Schwierigkeiten. Wie dramatisch die Lage in der Steiermark ist und was aus dem Tal der Tränen helfen könnte.