Gemeinden sparen – doch die Lage bleibt angespannt

Die neue Grazer Stadtregierung unter der am Donnerstag angelobten Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) muss einen harten Sparkurs einschlagen – und ist damit nicht alleine. Die meisten Kommunen haben derzeit finanzielle Schwierigkeiten. Wie dramatisch die Lage in der Steiermark ist und was aus dem Tal der Tränen helfen könnte.
Nur noch 150 statt wie zuletzt 300 Millionen Euro für Investitionen pro Jahr, dazu ein Sparbedarf von 65 Millionen Euro: Die neue Grazer Stadtregierung muss auf Budgetdisziplin setzen, damit die Finanzen – bei zwei Milliarden Euro Schulden – nicht völlig aus dem Ruder laufen.
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