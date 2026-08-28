Salzburg fordert Milan, Sturm gegen Ex-Coach Ilzer

Auslosung für die Ligaphase der Europa League! Red Bull Salzburg trifft unter anderem auf den AC Mailand und Bayer Leverkusen. Sturm Graz duelliert sich unter anderem mit dem ehemaligen Coach Christian Ilzer und Hoffenheim sowie mit Olympique Marseille.
Red Bull Salzburg bekommt es in der Ligaphase der Fußball-Europa-League zu Hause mit AC Milan, Sparta Prag, Crystal Palace und Ararat-Armenia sowie auswärts mit Bayer Leverkusen, RSC Anderlecht, NK Celje und Lewski Sofia zu tun. Für Sturm Graz kommt es zum Wiedersehen mit Ex-Trainer Christian Ilzer beim Gastspiel bei 1899 Hoffenheim. Auswärts geht es auch gegen AZ Alkmaar, Dinamo Zagreb und Bournemouth. In Graz gastieren Olympique Marseille, Stade Rennes, Celje und OFI Kreta.
Das hat die am Freitagnachmittag in Monaco durchgeführte Auslosung ergeben. Der Auftakt erfolgt am 16. oder 17. September, die achte und letzte Runde geht am 28. Jänner 2027 über die Bühne. Die besten acht Teams ziehen danach direkt ins Achtelfinale ein, die Mannschaften auf den Positionen neun bis 24 kämpfen in der Zwischenrunde um den Einzug in das elitäre Feld der Top 16. Für die restlichen Teilnehmer ist die Europacup-Saison zu Ende. Den genauen Spielplan gibt die UEFA bis spätestens Sonntag bekannt.
Hier die Gegner für Österreichs Vertreter:
STURM GRAZ:
Topf 1: Olympique Marseille (h), AZ Alkmaar (a)
Topf 2: Stade Rennes (h), Dinamo Zagreb (a)
Topf 3: NK Celje (h), Bournemouth (a)
Topf 4: OFI Kreta (h), 1899 Hoffenheim (a)
SALZBURG:
Topf 1: AC Milan (h), Bayer Leverkusen (a)
Topf 2: Sparta Prag (h), RSC Anderlecht (a)
Topf 3: Crystal Palace (h), NK Celje (a)
Topf 4: Ararat-Armenia (h), Lewski Sofia (a)
Spieltermine:
1. Runde: 16./17. September
2. Runde: 15. Oktober
3. Runde: 22. Oktober
4. Runde: 5. November
5. Runde: 26. November
6. Runde: 10. Dezember
7. Runde: 21. Jänner 2027
8. Runde: 28. Jänner 2027
Anmerkung: Den genauen Spielplan gibt die UEFA bis spätestens Sonntag bekannt.
Finale in Frankfurt
Das Finale der UEFA Europa League 2026/27 steigt am 26. Mai 2027 in Frankfurt am Main. Austragungsort ist der Deutsche Bank Park, die Heimspielstätte von Eintracht Frankfurt.
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