Salzburg fordert Milan, Sturm gegen Ex-Coach Ilzer

Das hat die am Freitagnachmittag in Monaco durchgeführte Auslosung ergeben. Der Auftakt erfolgt am 16. oder 17. September, die achte und letzte Runde geht am 28. Jänner 2027 über die Bühne. Die besten acht Teams ziehen danach direkt ins Achtelfinale ein, die Mannschaften auf den Positionen neun bis 24 kämpfen in der Zwischenrunde um den Einzug in das elitäre Feld der Top 16. Für die restlichen Teilnehmer ist die Europacup-Saison zu Ende. Den genauen Spielplan gibt die UEFA bis spätestens Sonntag bekannt.