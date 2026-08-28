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Mehr Achtsamkeit, Mitgefühl und gegenseitige Hilfe

Kärnten
28.08.2026 04:00
„Miteinander statt Gegeneinander“ – das ist das Motto des Vereins LE-B-E-N-S Zentrum.
„Miteinander statt Gegeneinander“ – das ist das Motto des Vereins LE-B-E-N-S Zentrum.(Bild: Verein LE-B-EN-SZentrum)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

In den kommenden Tagen stellen wir Ihnen jeden der zehn Herzensvereine näher vor. Machen Sie mit und unterstützen Sie ihren persönlichen Herzensverein! Heute präsentieren wir den Verein LE-B-E-N-S Zentrum.

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Bereits zum fünften Mal küren wir heuer Kärntens Herzensmenschen: jene Personen, die sich liebevoll und aufopfernd für ihre Mitmenschen einsetzen und die Welt ein Stückchen besser machen. Unsere Fachjury hat aus zahlreichen Einsendungen unsere diesjährigen Preisträger ausgewählt. Auch die Kategorie „U25“ wurde bereits entschieden.

Nun sind Sie, liebe Leserinnen und Leser, an der Reihe: Entscheiden Sie, wer „Herzensverein 2026“ wird! Für den ersten Platz gibt es 5000 Euro, der Zweitplatzierte erhält 3000 Euro und der Verein auf dem dritten Stockerlplatz darf sich über 2000 Euro freuen. Machen Sie mit und stimmen Sie für Ihren Herzensverein!

Verein LE-B-E-N-S Zentrum
„Miteinander statt Gegeneinander“ – das ist das Motto des Vereins LE-B-E-N-S Zentrum, der Räume für Begegnung, Achtsamkeit und Bewusstseinsarbeit schafft. Durch Veranstaltungen und Workshops wird ein verantwortungsvoller Umgang mit sich selbst und dem eigenen Lebensweg gefördert. Themen wie Achtsamkeit, Klang, Atmung und ganzheitliche Sichtweisen werden in Bildungsangeboten, Gesprächen und gemeinschaftlichen Formaten aufgegriffen.

„Für jede schwere Lebenssituation hat Tanja stets Hilfe und positive Antworten, um Menschen zu unterstützen“, wird Tanja Platzer, Gründerin des Vereins, den sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Alfred führt, in der Nominierung beschrieben.

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Die Vision von LE-B-E-N-S Zentrum: Eine Gemeinschaft, die auf Offenheit, Eigenverantwortung, Mitgefühl und gegenseitiger Unterstützung basiert.  Bis 6. September haben Sie die Möglichkeit, für Ihren Lieblingsverein hier abzustimmen: 

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