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NÖ will hoch hinaus

„Meterdicke Mauer“ und Superkabel für das Weltall

Niederösterreich
28.08.2026 10:00
Der neue MTG-Image-2-Wettersatellit und die Triebwerke der Ariane-Rakete werden mit Technologie ...
Der neue MTG-Image-2-Wettersatellit und die Triebwerke der Ariane-Rakete werden mit Technologie aus Niederösterreich isoliert.(Bild: Krone KREATIV/ESA/Mlabspace, ESA – S. Corvaja)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

Niederösterreich, das weite Land, ist in den unendlichen Weiten des Weltalls präsent: Spezialfolien aus dem Triestingtal ermöglichen präzise Wetterprognosen von Satelliten. Und im Weinviertel entstehen wahre Superkabel für die Datenübertragung aus dem Weltall.

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Wenn beim Start der Ariane-Rakete am Donnerstagabend vom Weltraum-Bahnhof in Französisch-Guayana alles geklappt hat, kreist bald ein neuer, top-moderner europäischer Wettersatellit in 36.000 Kilometer Höhe um die Erde.

Extreme Temperaturen
Dass dieser präzise Daten für die Unwettervorhersage liefern kann, liegt an einer speziellen Schutzhülle, welche die hochempfindliche Mess- und Fototechnik an Bord des Satelliten gegen Temperaturschwankungen von bis zu 400 Grad abschirmt. Produziert wurden die Hochtechnologie-Folien im Werk von Beyond Gravity in Berndorf. „Die Schichten sind hauchdünn, wirken aber wie eine meterdicke Ziegelmauer“, erklärt Manager Wolfgang Pawlinetz.

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Von Autos zum Satelliten
Ganz hoch hinaus will man auch bei Gebauer & Griller (GG). Das Unternehmen aus Poysdorf zählt zu den führenden Herstellern von Kabelsätzen für die Autoindustrie. Mit dem neuen Projekt „GG goes 2Space“ hebt man ins All ab. „Die bewährten Standards für Automobile werden für Satelliten adaptiert“, erklären Projektmanager Joseph Riegler und Produktentwickler Emil Stoll.

Johanna Mikl-Leitner mit den „Kabelprofis“ Joseph Riegler (li.) und Emil Stoll
Johanna Mikl-Leitner mit den „Kabelprofis“ Joseph Riegler (li.) und Emil Stoll(Bild: NLK Khittl)

Zukunftsmärkte erschließen
Konkret arbeitet man an Spezialleitungen für Satelliten, die Datenmengen bis zu 10 Gigabit pro Sekunde übertragen. Unterstützung kommt dabei vom ESA Phi-Lab – einer Kooperation des Landes Niederösterreich mit der europäischen Weltraumagentur – in Schwechat. „Damit erobert ein weiterer heimischer Betrieb einen Zukunftsmarkt“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bei einem Besuch der Produktionsstätten.

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