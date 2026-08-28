„Meterdicke Mauer“ und Superkabel für das Weltall

Extreme Temperaturen

Dass dieser präzise Daten für die Unwettervorhersage liefern kann, liegt an einer speziellen Schutzhülle, welche die hochempfindliche Mess- und Fototechnik an Bord des Satelliten gegen Temperaturschwankungen von bis zu 400 Grad abschirmt. Produziert wurden die Hochtechnologie-Folien im Werk von Beyond Gravity in Berndorf. „Die Schichten sind hauchdünn, wirken aber wie eine meterdicke Ziegelmauer“, erklärt Manager Wolfgang Pawlinetz.