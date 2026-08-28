61-jähriger Urlauber im Kleinwalsertal vermisst

Der 61-Jährige war alleine von seiner Unterkunft in Oberstdorf aufgebrochen und wurde zuletzt im Bereich der Ifen-Bergbahn in Hirschegg im Kleinwalsertal in Vorarlberg gesichtet. Weil der Mann auf regelmäßige Medikamentengaben angewiesen ist, wurde sofort eine großangelegte Suchaktion eingeleitet.