61-jähriger Urlauber im Kleinwalsertal vermisst

Seit Mittwoch wird in Hirschegg (Kleinwalsertal) ein deutscher Urlauber vermisst. Der auf Medikamente angewiesene 61-Jährige verließ seine Unterkunft und wurde seither nicht mehr gesehen. Polizei und Bergrettung suchen intensiv mit Hubschraubern und Suchhunden – bislang ohne Erfolg.
Der 61-Jährige war alleine von seiner Unterkunft in Oberstdorf aufgebrochen und wurde zuletzt im Bereich der Ifen-Bergbahn in Hirschegg im Kleinwalsertal in Vorarlberg gesichtet. Weil der Mann auf regelmäßige Medikamentengaben angewiesen ist, wurde sofort eine großangelegte Suchaktion eingeleitet.
Großangelegte Suchaktion
Polizei und Bergrettung sind seit Mittwoch mit zahlreichen Einsatzkräften, zwei Hubschraubern, Suchhunden und Drohnen im Einsatz. Bis dato blieb die intensive Suche aber ergebnislos.
Zeugen gesucht
Die Polizeiinspektion Kleinwalsertal bittet dringend um Hinweise. Wer den Vermissten beobachtet hat oder Angaben zu seinem möglichen Aufenthaltsort machen kann, wird ersucht, sich bei der Behörde zu melden. Eine detaillierte Personenbeschreibung wird nachgereicht, sobald diese vorliegt.
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