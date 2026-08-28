Proteste & Gewalt in Ceuta eskalieren nach Ansturm

Am Donnerstagabend blockierten Dutzende Ceutíes kurzzeitig die Zugangsstraße zum Strand, um einen Lkw des Roten Kreuzes mit Lebensmitteln für die Migranten an der Weiterfahrt zu hindern, bis die Polizei die Straßenblockade auflöste. In der Nacht auf Donnerstag kam es sogar zu Angriffen auf vier spanische Soldaten. Eine Gruppe von 30 bis 40 jungen Marokkaner, die sich weigern, Ceuta zu verlassen, griffen im Stadtteil Benzú den Militärwagen mit Steinen und Stöcken an. Die Soldaten wurden leicht verletzt und mussten zu Fuß fliehen.