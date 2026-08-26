Kleinflugzeug über dem Attersee abgestürzt

Von dem Wrack und der Besatzung war daraufhin nichts mehr zu sehen. Aktuell sind sechs Feuerwehren und drei Wasserrettungsteams vor Ort im Einsatz, um mögliche Überlebende zu bergen. Einheimische berichten, dass der Attersee im Bereich der Unglücksstelle bis zu 100 Meter tief ist.