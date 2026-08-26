Kleinflugzeug über dem Attersee abgestürzt

Zu einem dramatischen Flugunfall ist es Mittwochvormittag über dem Attersee gekommen. Eine zweisitzige Maschine, die in Salzburg gestartet war, hatte über dem See plötzlich an Höhe verloren und war ins Wasser gestürzt. Nach Überlebenden wird gesucht...
Laut Flightradar24 war das Flugzeug mit zwei Sitzplätzen in Salzburg gestartet, um exakt 11.23 Uhr und 30 Sekunden ist plötzlich der Kontakt abgebrochen. Augenzeugen berichten, dass die Maschine offenbar rasch an Höhe verloren hatte und im Gemeindegebiet von Steinbach am Attersee ins Wasser gestürzt war.
Von dem Wrack und der Besatzung war daraufhin nichts mehr zu sehen. Aktuell sind sechs Feuerwehren und drei Wasserrettungsteams vor Ort im Einsatz, um mögliche Überlebende zu bergen. Einheimische berichten, dass der Attersee im Bereich der Unglücksstelle bis zu 100 Meter tief ist.
Ein Augenzeuge aus Steinbach am Attersee berichtet im Gespräch mit der „Krone“: „Ich habe das Flugzeug gehört, plötzlich war es still“. Wenige Augenblicke später haben schon die Sirenen Alarm ausgelöst, schildert der Augenzeuge: „Offenbar ist das Flugzeug im See versunken, der Hubschrauber kreist derzeit ganz tief über dem Wasser.“
Erst vor wenigen Tagen hatte es in Krems ein Flugzeugunglück mit zwei Toten gegeben.
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