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Flucht aus Wohnung

Morddrohungen gegen Frau und Kinder – Festnahme

Wien
26.08.2026 12:58
Nach einem eskalierten Familienstreit wurde ein 37-Jähriger in Wien-Favoriten festgenommen. ...
Nach einem eskalierten Familienstreit wurde ein 37-Jähriger in Wien-Favoriten festgenommen. (Symbolbild)(Bild: Christian Krall)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Dramatischer Einsatz in Wien-Favoriten: Eine 37-Jährige soll am Mittwoch von ihrem Ehemann bedroht worden sein. Als die Polizei eintraf, hatte sich die Frau bereits in die Wohnung einer Nachbarin gerettet.

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Es war offenbar ein Streit, der völlig aus dem Ruder lief. Am Mittwochabend wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten alarmiert. Eine 37-jährige Frau hatte offenbar Schutz bei einer Nachbarin gesucht und erwartete dort bereits die eintreffenden Polizisten.

Bereits mehrfach körperlich attackiert
Bei den ersten Erhebungen kamen schwere Vorwürfe ans Licht: Der Ehemann soll seine Frau in der Vergangenheit bei Meinungsverschiedenheiten mehrfach körperlich attackiert haben. Auch gegenüber den gemeinsamen Kindern soll der Mann handgreiflich geworden sein.

Besonders schwer wiegt der Vorwurf, dass der 37-Jährige sowohl seine Ehefrau als auch die minderjährigen Kinder mit dem Umbringen bedroht haben soll.

Holen Sie sich Hilfe!

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an

Weitere Ansprechpartner:

  • Frauenhelpline: 0800 222 555
  • Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217
  • Opfer-Notruf: 0800 112 112
  • Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22
  • WEISSER RING: 050 50 16

Der Ehemann befand sich zunächst nicht in der Wohnung. Während die Polizei den Sachverhalt klärte, kehrte der 37-Jährige jedoch an die Wohnadresse zurück. Die Beamten nahmen ihn daraufhin vorläufig fest. Der Mann bestritt die gegen ihn erhobenen Vorwürfe.

Polizei spricht Verbote aus
Die Polizei sprach gegen den 37-Jährigen ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus. Zudem wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Der Mann befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung. Die weiteren Ermittlungen laufen.

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