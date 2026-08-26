Ex-PKK Mitglied: „Ich habe alles verloren“

„Wir haben uns nur verteidigt“

Dann öffnete er sich – und zeichnete das Bild eines Mannes, der zum Getriebenen wurde: Seit 20 Jahren lebe er im Exil, aus seiner Heimat vertrieben. Er berichtete von den Umstürzen im Jahr 1980 (Anmerkung: in diesem Jahr gab es in der Türkei einen Militärputsch, der von zahlreichen Menschenrechtsverletzungen, insbesondere gegen Kurden, begleitet war) und davon, wie er miterlebt habe, „wie man Menschen getötet und gequält hat“. In den Neunzigern sei er Zeuge ungeklärter Tötungen geworden – er sprach von 25.000 ungeklärten Morden und mehreren geräumten Dörfern in seiner alten Heimat. Auf die Frage von Richter Martin Mitteregger, ob dies Gegengewalt rechtfertige, wurde der Kurde nachdenklich: „Wir haben uns nur verteidigt“, sagte er zunächst, betonte aber, grundsätzlich gegen Gewalt zu sein.