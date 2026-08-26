Entspannung in Sicht? Ölpreis geht weiter zurück

Ölpreis seit Jahresbeginn um 40 Prozent gestiegen

Seit Montag ist der Preis für Rohöl der Sorte Brent mittlerweile um etwa acht Dollar je Barrel gesunken. Zuvor hatten die Aussicht einer dauerhaften Blockade der Meerenge am Persischen Golf die Ölpreise noch stark nach oben getrieben. Seit Beginn des Jahres hat sich der Rohstoff um mehr als 40 Prozent verteuert.