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Neue Dynamik in Nahost

Entspannung in Sicht? Ölpreis geht weiter zurück

Wirtschaft
26.08.2026 12:49
Die diplomatischen Bemühungen um die Straße von Hormuz tragen Früchte.
Die diplomatischen Bemühungen um die Straße von Hormuz tragen Früchte.(Bild: AFP/GIUSEPPE CACACE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Ölpreise sind am Mittwoch gefallen und haben damit die Abwärtsbewegung seit Beginn der Handelswoche fortgesetzt.

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Diplomatische Bemühungen zur Wiederaufnahme der Schifffahrt durch die für den Ölhandel wichtige Straße von Hormuz haben die Notierungen unter Verkaufsdruck gesetzt. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Oktober wurde bei 87,11 US-Dollar gehandelt, rund 1,5 Prozent niedriger als am Vortag.

Zuletzt haben diplomatische Bemühungen im Nahen Osten an Dynamik gewonnen, was die Gefahr einer erneuten militärischen Eskalation dämpfte. Der Iran und der Oman führen laut einer Meldung der Oman News Agency Gespräche zur Einrichtung eines „vorübergehenden gemeinsamen Seekorridors“. Damit sollen Öltransporte aus den Fördergebieten am Persischen Golf durch die Straße von Hormuz ausgeweitet werden.

Ölpreis seit Jahresbeginn um 40 Prozent gestiegen
Seit Montag ist der Preis für Rohöl der Sorte Brent mittlerweile um etwa acht Dollar je Barrel gesunken. Zuvor hatten die Aussicht einer dauerhaften Blockade der Meerenge am Persischen Golf die Ölpreise noch stark nach oben getrieben. Seit Beginn des Jahres hat sich der Rohstoff um mehr als 40 Prozent verteuert.

Am Markt wurde zudem auf einen Anstieg der Ölreserven in den USA verwiesen. Der Interessenverband American Petroleum Institute (API) hat in der vergangenen Woche einen Zuwachs der amerikanischen Lagerbestände an Rohöl um 4,2 Mio. Barrel gemeldet. Steigende Ölreserven in der größten Volkswirtschaft der Welt setzen die Ölpreise in der Regel unter Druck. Am Nachmittag werden noch die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet.

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Der Preis für Rohöl der Organisation Erdölexportierender Länder (OPEC) ist zuletzt gesunken. Wie das OPEC-Sekretariat am Mittwoch in Wien mitteilte, lag der Korbpreis am Dienstag bei 90,28 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am Montag hatte der Preis 94,71 Dollar betragen. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Goldpreis mit schwächerer Tendenz
Der Goldpreis tendierte mit einer schwächeren Tendenz. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4630,21 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,6 Prozent weniger als am Vorabend.

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