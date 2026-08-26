„Wenn er sich eingräbt, ist er lebensgefährlich“

Phänomen Didi Kühbauer! Wie tickt der Erfolgstrainer eigentlich abseits vom Fußball? In jüngerer Vergangenheit stand Didi Kühbauer sportkrone.at und krone.tv immer wieder Rede und Antwort. Dabei sinnierte gern auch einmal über seinen Rückhand-Slice im Tennis, Literatur, KI und die Kirche, wie dieser Zusammenschnitt seiner beste Sager zeigt. (das aktuellste Interview von Kühbauer mit sportkrone.at in voller Länge können Sie hier nachsehen).