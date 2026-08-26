VW-Chef Blume steht Belegschaft Rede und Antwort

Wie berichtet, hatte Blume am Dienstag im Stammwerk Wolfsburg einmal mehr gesagt, dass 50.000 bedrohte Jobs eine rein theoretische Rechengröße seien. Er wolle auf Freiwilligkeit setzen. Schließungen seien „immer die letzte und teuerste Lösung“. Die Gewerkschaft und der Betriebsrat kritisierten, dass es kein Zukunftsprogramm sei, Personal abzubauen und Standorte infrage zu stellen. Es mangele an einer Strategie für neue Technologien und Produkte. Die Fabrikkosten machten im Übrigen nur ein Siebtel der Gesamtkosten aus, teilte der Betriebsrat mit.