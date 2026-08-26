Dolly Partons emotionale letzte Bitte an Familie

Dolly Parton ist tot. Die Country-Ikone starb im Alter von 80 Jahren an Krebs, wie nun bekannt wurde. Und wie es heißt, habe die Sängerin vor ihrem Tod noch einen emotionalen, letzten Wunsch an ihre Familie gerichtet.
Wie die „Page Six“ berichtete, habe Dolly Parton vor ihrem Tod voller Emotionen einen letzten Wunsch an ihre Familie gerichtet. Demnach bat die Country-Sängerin, in einem „wunderschönen Bett aus weicher Baumwolle“ zur letzten Ruhe gebettet zu werden.
Lieblingslied ihres Vaters bei Beerdigung
Schon in der Vergangenheit hatte Dolly Parton über ihre Beerdigung Gedanken gemacht – vor allem darüber, welche Musik bei ihrer Trauerfeier gespielt werden soll. In einem Interview mit „Entertainment Weekly“ im Mai 2014 enthüllte sie, dass sie ein Lied namens „If We Never Meet Again‘“ wählen würde.
„Es ist ein altes Country-Gospel-Kirchenlied, in dem es darum geht: Wenn wir uns auf dieser Seite des Himmels nie wiedersehen, werde ich dich an jenem wunderschönen Ufer wiedersehen. ,Wo die zauberhaften Rosen für immer blühen und es keine Abschiede mehr gibt‘“, erklärte Parton damals.
Warum es gerade dieses Lied sein sollte? „Das war das Lieblingslied meines Vaters“, verriet sie damals. „Wir haben es bei seiner Beerdigung gesungen, und ich möchte, dass es auch bei meiner gesungen wird.“
Das war das Lieblingslied meines Vaters. Wir haben es bei seiner Beerdigung gesungen, und ich möchte, dass es auch bei meiner gesungen wird.
Dolly Parton
Abschied im engsten Familienkreis
Selbst über die mögliche Inschrift auf ihrem Grabstein hatte sie bereits seit Jahrzehnten gewitzelt. Denn Parton „befürchtete“, dass man ihr bekanntes Mantra dazu auswählen würde. Es lautete: „Es braucht viel Geld, um so billig auszusehen wie ich.“
Wie Dolly Partons Management mitteilte, werde die Beerdigung der Sängerin im engsten Familienkreis stattfinden. Demnach entsprächen die Pläne Partons Wunsch. Fans seien aber etwa dazu eingeladen, ihr in den sozialen Medien zu gedenken.
Neffe erfüllte Partons Wunsch
Parton hatte überdies auch schon eine genaue Vorstellung davon, wie ihr Tod verkündet werden sollte. Diese Aufgabe übertrug sie ihrem Neffen Bryan Seaver bereits vor Jahren, wie dieser in einem emotionalen Video auf Instagram verriet.
Seine Tante sei jetzt „in den Armen von Jesus“, wo sie auf ihre Eltern treffen würde, erklärte Seaver in dem herzzerreißenden Clip. „Wir sind traurig, aber nicht Dolly. Sie hat ihr Leben gelebt.“
Auf Instagram wurde nach dem Tod von Parton dieses Schwarz-Weiß-Bild veröffentlicht:
In einem weiteren Posting wurde ein offizielles Statement zum Tod von Dolly Parton veröffentlicht. Über einem Schwarz-Weiß-Foto der Sängerin stand der Titel eines ihrer berühmtesten Songs geschrieben: „I Will Always Love You“. Der Song wurde später auch durch Whitney Houston zum Welthit.
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