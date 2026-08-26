Dolly Partons emotionale letzte Bitte an Familie

„Es ist ein altes Country-Gospel-Kirchenlied, in dem es darum geht: Wenn wir uns auf dieser Seite des Himmels nie wiedersehen, werde ich dich an jenem wunderschönen Ufer wiedersehen. ,Wo die zauberhaften Rosen für immer blühen und es keine Abschiede mehr gibt‘“, erklärte Parton damals.