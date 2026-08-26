Aufrüstung im Heer: Schaffen Waffen Frieden?

„Alle wollen Frieden, aber nichts dafür tun“ – mit reißerischen Sprüchen und Video-Kampagnen wirbt die deutsche Bundeswehr derzeit um Rekruten. Auch in Österreich flammt regelmäßig die Diskussion über die Wehrpflicht auf. Braucht es Armeen als Abschreckung, um den Frieden zu sichern, oder führt Aufrüstung zu neuer Eskalation?
Für die einen ist ein starkes Bundesheer mit Wehrpflicht der einzige verlässliche Schutz vor Bedrohungen. Die anderen sehen darin eine gefährliche Aufrüstungsspirale und pochen darauf, dass dauerhafter Friede nur durch Neutralität und Diplomatie gelingt.
Ihre Meinung ist gefragt!
Wie zeitgemäß ist die Wehrpflicht angesichts der aktuellen Sicherheitslage in Europa? Welche Priorität sollte Diplomatie im Vergleich zu militärischer Abschreckung haben? Wo verläuft für Sie persönlich die Grenze zwischen notwendiger Verteidigungsbereitschaft und Kriegsrhetorik? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!
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