Aufrüstung im Heer: Schaffen Waffen Frieden?

„Alle wollen Frieden, aber nichts dafür tun“ – mit reißerischen Sprüchen und Video-Kampagnen wirbt die deutsche Bundeswehr derzeit um Rekruten. Auch in Österreich flammt regelmäßig die Diskussion über die Wehrpflicht auf. Braucht es Armeen als Abschreckung, um den Frieden zu sichern, oder führt Aufrüstung zu neuer Eskalation?