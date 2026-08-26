Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Plus von sechs Prozent

Neuer Rekord bei ausgestellten Führerscheinen

Österreich
26.08.2026 12:02
Im vergangenen Jahr sind österreichweit 168.437 neue Fahrberechtigungen für Autos und Motorräder ...
Im vergangenen Jahr sind österreichweit 168.437 neue Fahrberechtigungen für Autos und Motorräder ausgestellt worden. Das ist der höchste Wert seit 2013 (Symbolbild).(Bild: Kzenon – stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im vergangenen Jahr hat die Zahl der neu ausgestellten Führerscheine in Österreich einen Rekord erreicht. Insgesamt wurden 168.437 neue Fahrberechtigungen für Autos und Motorräder ausgestellt, wie die Statistik Austria am Mittwoch mitteilte. Das ist der höchste Wert seit 2013.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Besonders starken Zuwachs gab es bei Pkw- und Motorradführerscheinen. 2025 wurden um neun Prozent mehr klassische Pkw-Führerscheine ab 18 erworben als im Jahr davor“, sagte Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria. Die Mopedführerscheine legten um fünf Prozent zu.  Auch die vorgezogenen Pkw-Führerscheine ab 17 Jahren stiegen um sechs Prozent auf rund 33.300. Etwas mehr als jede dritte 17-jährige Person in Österreich (35 Prozent) hat im Vorjahr einen L17-Schein gemacht.

Große Unterschiede gab es zwischen den Bundesländern. Im Burgenland machte mehr als jede zweite Person den L17-Schein, in Wien nicht einmal jede zehnte. Im Vergleich zu den anderen Bundesländern hat Wien auch eine geringe Zahl an Autos pro Person.

Lesen Sie auch:
Der Schein aus Papier muss in einen in Scheckkartenformat umgetauscht werden. 
Papier hat Ablaufdatum
Millionen Österreicher brauchen neuen Führerschein
28.07.2026
Anteil aber noch hoch
Österreicher kaufen weniger gebrauchte Autos
14.07.2026

Busführerscheine zurückgegangen
Die Zahl der Busführerscheine (D-Klasse) ist laut Statistik Austria im Vergleich zu 2024 zurückgegangen – und zwar um 24 Prozent auf 1256.

Mehr als 3,5 Millionen Österreicherinnen und Österreicher besitzen noch einen Führerschein aus Papier. Diese müssen bis spätestens Anfang 2033 in ein Dokument im Scheckkartenformat umgetauscht werden. So soll die Fahrberechtigung fälschungssicherer sein. Möglich ist die Neuausstellung bei jeder zuständigen Behörde in Österreich, in den Städten meist bei der Landespolizeidirektion, in Gemeinden bei der Bezirkshauptmannschaft. Mitzubringen sind ein amtlicher Lichtbildausweis, der alte Führerschein und ein Passfoto. Die Kosten betragen 73 Euro.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
26.08.2026 12:02
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Jesus trifft Hip-Hop
Dieser Wiener Rapper hat eine besondere Mission
Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) sieht Einsparpotenzial bei den Strukturen der EU.
Sieht Einsparpotenzial
Bauer: „Wir sollten EU-Strukturen entschlacken“
Island hat bereits 2009 einen Antrag auf die Mitgliedschaft in der EU gestellt, dann aber doch ...
EU-Beitritt
Isländer stimmen über Verhandlungen mit Brüssel ab
Trumps Entourage: Stabschefin Susie Wiles, die scheidende Pressesprecherin Karoline Leavitt, ...
Krone Plus Logo
Sie kommen und gehen
Macht, Loyalität & Skandale: Trump und die Frauen
Im Einsatz für andere
„Krone“-Herzensmensch: Das sind Helden des Alltags
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Promiarzt stirbt bei Flugzeugkollision in NÖ
207.123 mal gelesen
Für die beiden Piloten kam jede Hilfe zu spät.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
176.329 mal gelesen
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Innenpolitik
Marie ist da! Kanzler Stocker ist im Babyglück
122.486 mal gelesen
Kanzler Christian Stocker (ÖVP) beendete am Dienstag seine Sommertour quer durch Österreich.
Kolumnen
Was uns bei blauer Kanzlerschaft blüht
3499 mal kommentiert
Was die FPÖ wirklich vorhat – wir werden es wohl bald erleben.
Innenpolitik
Kanzleramt nimmt Freiheitliche Jugend ins Visier
1735 mal kommentiert
Die FPÖ-Jugendorganisation wird für Parteichef Herbert Kickl immer mehr zur Belastung.
Innenpolitik
Babler: „Menschen, die da sind, werden da bleiben“
1390 mal kommentiert
ORF-„Sommergespräch“: SPÖ-Chef Andreas Babler stellte sich den Fragen von Moderatorin Simone ...
Mehr Österreich
Aufwendige Sanierung
Wasserschaden in Klinik: 26 Patienten verlegt
Suche nach Wrack
Kleinflugzeug über dem Attersee abgestürzt
Plus von sechs Prozent
Neuer Rekord bei ausgestellten Führerscheinen
Mitten in der Nacht
Großeinsatz: Brand bei Grazer Entsorgungsbetrieb
Von Anwohner gerettet
Schon wieder Katzenbabys in Mülltonne geworfen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf