Neuer Rekord bei ausgestellten Führerscheinen

Im vergangenen Jahr hat die Zahl der neu ausgestellten Führerscheine in Österreich einen Rekord erreicht. Insgesamt wurden 168.437 neue Fahrberechtigungen für Autos und Motorräder ausgestellt, wie die Statistik Austria am Mittwoch mitteilte. Das ist der höchste Wert seit 2013.
„Besonders starken Zuwachs gab es bei Pkw- und Motorradführerscheinen. 2025 wurden um neun Prozent mehr klassische Pkw-Führerscheine ab 18 erworben als im Jahr davor“, sagte Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria. Die Mopedführerscheine legten um fünf Prozent zu. Auch die vorgezogenen Pkw-Führerscheine ab 17 Jahren stiegen um sechs Prozent auf rund 33.300. Etwas mehr als jede dritte 17-jährige Person in Österreich (35 Prozent) hat im Vorjahr einen L17-Schein gemacht.
Große Unterschiede gab es zwischen den Bundesländern. Im Burgenland machte mehr als jede zweite Person den L17-Schein, in Wien nicht einmal jede zehnte. Im Vergleich zu den anderen Bundesländern hat Wien auch eine geringe Zahl an Autos pro Person.
Busführerscheine zurückgegangen
Die Zahl der Busführerscheine (D-Klasse) ist laut Statistik Austria im Vergleich zu 2024 zurückgegangen – und zwar um 24 Prozent auf 1256.
Mehr als 3,5 Millionen Österreicherinnen und Österreicher besitzen noch einen Führerschein aus Papier. Diese müssen bis spätestens Anfang 2033 in ein Dokument im Scheckkartenformat umgetauscht werden. So soll die Fahrberechtigung fälschungssicherer sein. Möglich ist die Neuausstellung bei jeder zuständigen Behörde in Österreich, in den Städten meist bei der Landespolizeidirektion, in Gemeinden bei der Bezirkshauptmannschaft. Mitzubringen sind ein amtlicher Lichtbildausweis, der alte Führerschein und ein Passfoto. Die Kosten betragen 73 Euro.
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