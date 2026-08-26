Neuer Rekord bei ausgestellten Führerscheinen

Mehr als 3,5 Millionen Österreicherinnen und Österreicher besitzen noch einen Führerschein aus Papier. Diese müssen bis spätestens Anfang 2033 in ein Dokument im Scheckkartenformat umgetauscht werden. So soll die Fahrberechtigung fälschungssicherer sein. Möglich ist die Neuausstellung bei jeder zuständigen Behörde in Österreich, in den Städten meist bei der Landespolizeidirektion, in Gemeinden bei der Bezirkshauptmannschaft. Mitzubringen sind ein amtlicher Lichtbildausweis, der alte Führerschein und ein Passfoto. Die Kosten betragen 73 Euro.