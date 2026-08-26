Weniger Einstiegsjobs für junge Menschen durch KI

Als Grund nannten diese Firmen vor allem den verstärkten Einsatz von KI und anderen Formen der Automatisierung. „Junge Menschen treten in einen der schwierigsten Arbeitsmärkte seit Jahren ein“, sagte der Direktor der Foundation, Ben Harrison. Sie sähen sich einem intensiven Wettbewerb um eine schrumpfende Zahl von Einstiegsjobs gegenüber und hätten weniger Möglichkeiten, auf dem Arbeitsmarkt sicher Fuß zu fassen.