Gamescom feierlich mit Trailer-Feuerwerk eröffnet

Zum Auftakt der weltgrößten Computerspiel- und Videospiel-Messe Gamescom haben am Dienstag rund 5000 Zuschauerinnen und Zuschauer neue Spiele gefeiert. Unter großem Applaus wurden in einer Kölner Messehalle Trailer neuer Titel gezeigt, die in den kommenden Monaten auf den Markt kommen.
Die Gamingindustrie verändere sich, sagte Moderator Geoff Keighley. „Das ist einerseits aufregend und andererseits erschreckend.“ Viele Studios seien geschlossen worden und die Chipkrise mache Hardware so teuer wie noch nie. Weil Künstliche-Intelligenz-Rechenzentren immens viele Chips brauchen, habe sich das Angebot verknappt und Gaming-Technik verteuert.
Mindestens 350.000 Besucher erwartet
„Und trotz allem geben Entwickler auf der ganzen Welt alles, um neue Spiele zu bauen – ob in großen Teams oder in kleinen Indie-Teams“, sagte Keighley bei der Show „Opening Night Live“.
Vorgestellt wurden Actionspiele wie „Nodus Fall“, in dem der Protagonist Drachen bekämpft, der Elitesoldaten-Shooter „Rainbow Six: Tactics“, der Mittelalter-Horror „The Blood of Dawnwalker“, der Apokalypse-Kampf „Metro 2039“ und das Fantasy-Spektakel „Game of Thrones: War for Westeros“, das auf der bekannten Fernsehserie aufbaut.
Das Leitthema der Gamescom lautet dieses Jahr „Games machen Lust auf Zukunft“. Bei der Messe präsentieren sich bis Sonntag deutlich mehr als 1600 Aussteller, das sind so viele wie noch nie. 2025 waren es 1568 gewesen. Erwartet werden mindestens 350.000 Besucherinnen und Besucher.
Zwei Drittel der Aussteller kommen aus dem Ausland, Firmen aus Asien sind stark vertreten. An den Messeständen wird wieder mit langen Schlangen wartender Besucher gerechnet, die ein Game zur Probe spielen wollen.
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