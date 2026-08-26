Gamescom feierlich mit Trailer-Feuerwerk eröffnet

Das Leitthema der Gamescom lautet dieses Jahr „Games machen Lust auf Zukunft“. Bei der Messe präsentieren sich bis Sonntag deutlich mehr als 1600 Aussteller, das sind so viele wie noch nie. 2025 waren es 1568 gewesen. Erwartet werden mindestens 350.000 Besucherinnen und Besucher.