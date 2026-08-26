Wasserschaden in Klinik: 26 Patienten verlegt

Zum Wassereintritt kam es am Morgen gegen 5 Uhr, konkret betroffen ist ein Teilbereich der Station Orthopädie und Traumatologie, wie die Pressestelle der Klinik Floridsdorf der „Krone“ bestätigt. 26 Patientinnen und Patienten, die sich zu diesem Zeitpunkt auf der Station befanden, „konnten innerhalb der Klinik auf eine andere Station verlegt werden. Zu Schaden kam niemand“, berichtete Pressesprecherin Birgit Wachet.