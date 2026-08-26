Wasserschaden in Klinik: 26 Patienten verlegt

Folgenschwerer Zwischenfall am Mittwochmorgen in der Wiener Klinik Floridsdorf: Auf einer der Stationen kam es plötzlich zu einem Wassereintritt. Wasser bahnte sich seinen Weg von der Decke auf den Klinikboden. Über zwei Dutzend Patienten mussten verlegt werden, die Sanierung wird einige Wochen in Anspruch nehmen.
Zum Wassereintritt kam es am Morgen gegen 5 Uhr, konkret betroffen ist ein Teilbereich der Station Orthopädie und Traumatologie, wie die Pressestelle der Klinik Floridsdorf der „Krone“ bestätigt. 26 Patientinnen und Patienten, die sich zu diesem Zeitpunkt auf der Station befanden, „konnten innerhalb der Klinik auf eine andere Station verlegt werden. Zu Schaden kam niemand“, berichtete Pressesprecherin Birgit Wachet.
„Defektes Verbindungsstück in Zwischendecke“
Das Ausmaß des Schadens werde derzeit erhoben, erklärte sie weiter. Selbiges gilt für den Grund des Wasserschadens – eine mögliche Ursache sei aber bereits ausgemacht: Geprüft werde „derzeit ein defektes Verbindungsstück in der Zwischendecke“, so Wachet. „Die ersten Maßnahmen zur Eindämmung des Schadens und die Trocknungsarbeiten wurden umgehend eingeleitet.“
Arbeiten dauern mehrere Wochen
Der Wasserschaden hat jedenfalls Folgen und auch Einfluss auf den Stationsbetrieb – die nötigen Sanierungsarbeiten werden mehrere Wochen dauern. In dieser Zeit sind 16 Betten der betroffenen Station gesperrt und damit nicht verfügbar. Insgesamt verfügt die Orthopädie-und-Traumatologie-Abteilung über vier Stationen mit insgesamt 116 Betten.
Die Versorgung der Patienten sei weiterhin sichergestellt, wurde versichert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.