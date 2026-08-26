LASK-Wunder: Warum ganz Fußball-Österreich jubelt

So viel kassiert der LASK

Und: Das Fußballwunder von Linz hat dem LASK einen Millionenregen für die Vereinskasse beschert. Nach dem Comeback gegen Celtic darf sich der Doublesieger für die erstmalige Teilnahme an der Champions League über ein Startgeld in Höhe von 18,62 Mio. Euro freuen. Dazu könnten in der Ligaphase zusätzliche Prämien für Siege (2,1 Mio.) und Remis (700.000) kommen. Zudem gibt es einen Rangbonus für die Platzierung in der Ligaphase und Einnahmen abhängig von einer komplexen Wertprämie.