Ungarischer Autor Péter Nádas mit 83 verstorben

Als Kleinkind Holocaust überlebt

Den NS-Völkermord an den europäischen Juden überlebte Péter Nádas mit seiner Familie in Verstecken und mit falschen Papieren. In der Familie des Heranwachsenden war die jüdische Herkunft dennoch kein Thema. Die Eltern waren überzeugte und dann enttäuschte Kommunisten. Die Mutter erlag früh einer Krankheit, Nádas war da erst 13. Drei Jahre danach verübte der Vater Suizid. Von 1965 bis 1969 arbeitete Nádas bei diversen Zeitungen, danach war er freier Schriftsteller. Seine Schreibweise fand im kommunistischen Ungarn nur zögerlich Anerkennung. Fast zwölf Jahre arbeitete am „Buch der Erinnerung“, einem monumentalen Roman, der ihm zum Durchbruch im deutschen Sprachraum verhalf.