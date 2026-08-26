Ein „Marathon“ mit zwei Omas und drei Töchtern

Als Konstantin Komarek die „Krone“ in der Steffl Arena begrüßt, steigen gerade Österreichs U18-Eishockey-Mädels in den Bus zu einem Trainingslager. „Da sehe ich mich als jungen Burschen, als ich angefangen habe. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her“, schmunzelt der inzwischen 33-Jährige.