Bauträger lässt seine Mieter seit Jahren im Stich

Keine Hilfe gibt es für die Mieter der Alfred-Bäck-Straße in der Stadt Salzburg. Diese kämpfen seit mehr als fünf Jahren mit illegal entsorgtem Müll. Eine bereits damals von der Gswb versprochene Lösungen gibt es weiter nicht. Eine Kamera sei wegen des rechtlich sensiblen Themas des Datenschutzes nicht möglich, so der Wohnbauträger. Für die Überwachung seien die Behörden zuständig, also Polizei bzw. Stadt.