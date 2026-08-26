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Illegaler Sperrmüll

Bauträger lässt seine Mieter seit Jahren im Stich

Salzburg
26.08.2026 12:00
In der Alfred-Bäck-Straße verzweifeln die Anrainer mit Müll.
In der Alfred-Bäck-Straße verzweifeln die Anrainer mit Müll.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Manuel Till Bukovics
Von Manuel Till Bukovics

Seit mehr als fünf Jahren kämpfen die Bewohner im Salzburger Stadtteil Maxglan gegen illegalen Müll in ihrer Siedlung. Bisher kam die versprochene Hilfe der Gswb nicht – und auch künftig wird es diese nicht geben. Denn: Die Verantwortung wird einfach abgeschoben ...

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Keine Hilfe gibt es für die Mieter der Alfred-Bäck-Straße in der Stadt Salzburg. Diese kämpfen seit mehr als fünf Jahren mit illegal entsorgtem Müll. Eine bereits damals von der Gswb versprochene Lösungen gibt es weiter nicht. Eine Kamera sei wegen des rechtlich sensiblen Themas des Datenschutzes nicht möglich, so der Wohnbauträger. Für die Überwachung seien die Behörden zuständig, also Polizei bzw. Stadt.

Wenn Bewohner entdecken, dass Unbekannte ihren illegalen Müll aus Autos in die Siedlung werfen, sollen die Anrainer selbst die Polizei oder direkt das Salzburger Abfallservice kontaktieren.

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Dass die Stadt für Privatgrundstücke gar nicht zuständig ist, scheint der Wohnbauträger nicht zu bedenken. „Die Verantwortung liegt hier ganz klar bei der Gswb“, so Jürgen Wulff-Gegenbaur, Amtsleiter des Abfallservices. Die Stadt biete aber Container für korrektes Sperrmüllsammeln an.

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