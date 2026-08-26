Kurz lässt den Sommer mit Kindern Revue passieren

Gerade erst sprach er ganz offen mit „Krone“-Starinterviewerin Conny Bischofberger anlässlich seines 40. Geburtstags. Jetzt öffnet Alt-Kanzler Sebastian Kurz auch noch sein Fotoalbum und gibt darin private Einblicke wie noch nie – aus dem Urlaub mit seiner Familie.
„Unsere größte Freude hat sich verdoppelt – gestern wurde unser Sohn Valentin geboren“, freute sich Sebastian Kurz im Mai 2025 über die Geburt seines zweiten Kindes, das er mit Susanne Thier hat und schenkten damit ihrem Erstgeborenen, Konstantin (4), ein Brüderchen.
Urlaub mit Valentin und Konstantin
Mittlerweile ist einiges an Zeit ins Land gegangen und die junge Familie genießt ausgiebig und in vollen Zügen ihr gemeinsames Glück zu viert. So auch in diesem Sommer, wobei unser ehemaliger Kanzler davon Einblicke gewährt, wie es der 40-Jährige bis dato eigentlich noch nie getan hat.
Papa Sebastian schultert müde Kids
Zu sehen sind dabei Bilder von einem Abenteuerurlaub, Konstantin und Valentin zwischen Lagerfeuern und Sturzbächen. Immer an ihrer Seite Papa Sebastian, der sie auch immer wieder schultert, denn solchen Erlebnisse und Eindrücke machen schnell müde.
Der „Sommer in Österreich“, wie Sebastian Kurz den Beitrag titelt, dürfte allen großen Spaß gemacht haben und sämtliche Dinge inbegriffen haben, die einen Familienverbund noch enger zusammenschweißt. Vor allem aber ist es auch ein Zeichen dafür, dass Kurz ein Papa ist, der gemeinsam mit seiner Susanne offenbar das richtige Gespür dafür hat, wie man einen spannenden Urlaub mit Kindern verbringt und gestalten kann.
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