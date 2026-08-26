Kurz lässt den Sommer mit Kindern Revue passieren

Der „Sommer in Österreich“, wie Sebastian Kurz den Beitrag titelt, dürfte allen großen Spaß gemacht haben und sämtliche Dinge inbegriffen haben, die einen Familienverbund noch enger zusammenschweißt. Vor allem aber ist es auch ein Zeichen dafür, dass Kurz ein Papa ist, der gemeinsam mit seiner Susanne offenbar das richtige Gespür dafür hat, wie man einen spannenden Urlaub mit Kindern verbringt und gestalten kann.