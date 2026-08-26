So verfangen sich Wale und Co in Fischernetzen

„Einen solchen Vorfall detailliert beobachten zu können, führt einem natürlich die harte Realität des Beifang-Problems vor Augen“, sagte der Meeresbiologe Jamie Macaulay, der an der Studie mitgearbeitet hat. Die Fachleute sehen darin allerdings auch eine Chance für die Entwicklung von Schutzmaßnahmen, etwa von Netzen, die Schall reflektieren und dadurch für die Tiere besser wahrnehmbar sind. Auch Netzarten, aus denen sich große und kräftige Tierarten leichter befreien könnten, seien denkbar.