Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trump-Dekret gebilligt

Grünes Licht für erschwerte Briefwahl in den USA

Außenpolitik
25.08.2026 11:42
Auszählung von Briefwahl-Stimmen in den USA (Archivbild)
Auszählung von Briefwahl-Stimmen in den USA (Archivbild)(Bild: APA/Associated Press)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der konservativ dominierte Supreme Court hat vorerst grünes Licht für eine erschwerte Briefwahl in den USA gegeben. Er hob am Montag (Ortszeit) die Entscheidung eines Bundesgerichts in Massachusetts auf, das eine Aussetzung eines Dekrets von Trump angeordnet hatte.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Dem untergeordneten Gericht habe „die Zuständigkeit gefehlt“, hieß es. Die Billigung des Dekrets bedeutete aber nicht, dass die Maßnahme zwangsläufig rechtmäßig sei. „Was das angeht, wird die Zeit es zeigen“, teilte der Supreme Court mit. Die Entscheidung wurde von den sechs konservativen Richtern durchgesetzt, die drei liberalen Kolleginnen schlossen sich nicht an.

US-Präsident Donald Trump hatte das Dekret Ende März unterzeichnet, die Demokratische Partei in der Opposition reichte daraufhin Klage ein. Trump will die Briefwahl auf jene Menschen beschränken, die auf „Staatsbürgerschaftslisten der Bundesstaaten“ stehen. Wahlunterlagen sollen dann nur noch an Menschen zugestellt werden, die auf Listen verzeichnet sind, die zuvor von den Einwanderungs- und Sozialversicherungsbehörden erstellt wurden.

Die Opposition wertet das als Versuch, Wählerinnen und Wählern „aus parteipolitischen Gründen das Wahlrecht zu entziehen“. Wählerinnen und Wähler der Demokratischen Partei nutzen die Briefwahl traditionell häufiger. Der demokratische Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, bezeichnete den Beschluss des Obersten Gerichtshofs als „Schande“.  Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom, der als Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei gehandelt wird, kündigte an, sein Bundesstaat werde eine weitere Klage gegen Trumps Dekret einreichen. Gemäß US-Verfassung legen die Bundesstaaten die Voraussetzungen für die Wahlberechtigung fest.

Lesen Sie auch:
Die AfD (im Bild Tino Chrupalla und Alice Weidel) hat vor Tricksereien bei der Briefwahl in ...
„Stift wird geführt“
AfD warnt vor Tricksereien bei der Briefwahl
24.08.2026
„Keine Ausnahmen!“
Donald Trump will Briefwahl per Dekret verbieten
31.08.2025

Trump nutzte Möglichkeit selbst
Trump hat immer wieder gesagt, dass die Briefwahl mit für Wahlbetrug in den Vereinigten Staaten verantwortlich sei. Beweise dafür lieferte er nicht. Zudem nahm der Republikaner bereits selbst mehrmals die Briefwahl in Anspruch, zuletzt in diesem Monat bei den Vorwahlen im US-Bundesstaat Florida. Im November werden in den USA die wichtigen Vorwahlen zum Kongress durchgeführt. Sollte die Demokratische Partei gewinnen, könnten sie zahlreiche Vorhaben Trumps blockieren und ein weiteres Amtsenthebungsverfahren einleiten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
25.08.2026 11:42
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Island hat bereits 2009 einen Antrag auf die Mitgliedschaft in der EU gestellt, dann aber doch ...
EU-Beitritt
Isländer stimmen über Verhandlungen mit Brüssel ab
Trumps Entourage: Stabschefin Susie Wiles, die scheidende Pressesprecherin Karoline Leavitt, ...
Krone Plus Logo
Sie kommen und gehen
Macht, Loyalität & Skandale: Trump und die Frauen
Im Einsatz für andere
„Krone“-Herzensmensch: Das sind Helden des Alltags
Unwetter in Florenz
Passanten bringen sich vor Wind in Sicherheit
Innenminister Gerhard Karner ließ sich die Jubiläumsfahrt nicht entgehen und nahm in einem ...
Nostalgie am Ring
1950-2026: So sahen unsere Polizeiautos früher aus
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Promiarzt stirbt bei Flugzeugkollision in NÖ
196.624 mal gelesen
Für die beiden Piloten kam jede Hilfe zu spät.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
170.606 mal gelesen
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Kärnten
Superzelle zieht Spur der Verwüstung durch Badeort
124.116 mal gelesen
Eine heftige Superzelle zog über Lignano hinweg. 
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
3661 mal kommentiert
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Kolumnen
Was uns bei blauer Kanzlerschaft blüht
2325 mal kommentiert
Was die FPÖ wirklich vorhat – wir werden es wohl bald erleben.
Innenpolitik
Babler: „Menschen, die da sind, werden da bleiben“
1284 mal kommentiert
ORF-„Sommergespräch“: SPÖ-Chef Andreas Babler stellte sich den Fragen von Moderatorin Simone ...
Mehr Außenpolitik
Trump-Dekret gebilligt
Grünes Licht für erschwerte Briefwahl in den USA
Probleme in Verwaltung
Wenn Volksanwalt der Politik „Rote Karten“ zeigt
Sieht Einsparpotenzial
Bauer: „Wir sollten EU-Strukturen entschlacken“
„Goldgrube“ für London
Briten trainieren Militär-KI mit Daten aus Kiew
Große Worte von Trump
„Wirtschaftlicher D-Day“ für den Iran bleibt aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf