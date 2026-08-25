Abschiedsauftritt für Tennis-Legende Roger Federer

„Es bietet mir wirklich die Gelegenheit, Danke zu sagen und mich zu verabschieden. Ich glaube, das ist für manche wichtig“, sagte Federer, dessen fünf aufeinanderfolgende Siege bei diesem Turnier von keinem anderen Mann in der Open Era erreicht wurden. „Für mich ist es das jedenfalls, und es ist eine schöne Sache.“ Federer wird an der Seite anderer Tennis-Legenden – Andy Roddick, Andre Agassi und John McEnroe – im Arthur Ashe Stadium spielen und er gab zu, dass ihn das nervös macht. „Ich habe seit – ich weiß nicht – vielleicht fünf Jahren keinen einzigen Satz mehr gespielt. Ich weiß nicht, wie es morgen laufen wird.“