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Frage des Tages

Förder-Aus für Privatspitäler?

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25.08.2026 11:44
Aktuell werden Privatspitäler mit öffentlichen Mitteln mitfinanziert.
Aktuell werden Privatspitäler mit öffentlichen Mitteln mitfinanziert.(Bild: Krone-Collage/Imre Antal, Klemens Groh)
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SPÖ-Chef Babler fordert das Aus für den 200-Millionen-Fonds für private Spitäler – oder zumindest deren Umbau. Das Geld soll komplett in öffentliche Kliniken fließen, um die Zwei-Klassen-Medizin zu stoppen. Unsere Frage des Tages vom 25. August lautet: „Sollen die Förderungen für Privatspitäler gestrichen werden?“

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Sollten Kassenbeiträge und Steuermittel ausschließlich in staatliche Spitälern investiert werden? Würde eine Abschaffung des Prikraf (Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds) die Kassenpatienten entlasten oder die Wartezeiten im Gesundheitssystem weiter verschärfen? Welche Erfahrungen haben Sie selbst mit Behandlungen in öffentlichen Kliniken im Vergleich zu Privatspitälern gemacht?

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