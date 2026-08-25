Förder-Aus für Privatspitäler?

Sollten Kassenbeiträge und Steuermittel ausschließlich in staatliche Spitälern investiert werden? Würde eine Abschaffung des Prikraf (Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds) die Kassenpatienten entlasten oder die Wartezeiten im Gesundheitssystem weiter verschärfen? Welche Erfahrungen haben Sie selbst mit Behandlungen in öffentlichen Kliniken im Vergleich zu Privatspitälern gemacht?