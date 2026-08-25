Förder-Aus für Privatspitäler?

SPÖ-Chef Babler fordert das Aus für den 200-Millionen-Fonds für private Spitäler – oder zumindest deren Umbau. Das Geld soll komplett in öffentliche Kliniken fließen, um die Zwei-Klassen-Medizin zu stoppen. Unsere Frage des Tages vom 25. August lautet: „Sollen die Förderungen für Privatspitäler gestrichen werden?“
Sollten Kassenbeiträge und Steuermittel ausschließlich in staatliche Spitälern investiert werden? Würde eine Abschaffung des Prikraf (Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds) die Kassenpatienten entlasten oder die Wartezeiten im Gesundheitssystem weiter verschärfen? Welche Erfahrungen haben Sie selbst mit Behandlungen in öffentlichen Kliniken im Vergleich zu Privatspitälern gemacht?
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