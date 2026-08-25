Banden rekrutieren auf Social Media Kindersoldaten

Mitglieder bewaffneter Gruppen prahlen im Netz

Laut HRW gab es Beiträge in Onlinenetzwerken, in denen Mitglieder bewaffneter Gruppen mit Geldbündeln und Schmuck prahlen. In anderen Beiträgen sind sie demnach in Ausbildungslagern zu sehen oder hören „narcocorridos“ – ein mexikanisches Musikgenre, das die Taten berüchtigter Drogenhändler verherrlicht. In den Kommentaren fragten einige Nutzer, wie sie beitreten könnten.