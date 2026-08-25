Security sollte Freund von Panettiere fernhalten

Hickerson kämpfte um Panettieres Leben

Der Polizeibericht bestätigte jedenfalls, dass Hickerson und sein Bruder Zach am Sonntag vor zwei Wochen in dem Apartment waren, als die Rettungskräfte eintrafen. Wie Zach später erklärte, habe er den Notruf alarmiert und gemeinsam mit seinem Bruder Brian verzweifelt um das Leben der Schauspielerin gekämpft.