Das ist über den Geisterfahrer-Unfall bekannt

Ähnlicher Unfall in Irland

Laut der britischen Autobahngesellschaft National Highways haben sich zwischen Mai 2025 und Mai 2026 947 Geisterfahrer-Unfälle ereignet. Vor ungefähr einer Woche kamen in Irland fünf Jugendliche ums Leben, als sie mit einem Auto in falscher Fahrtrichtung unterwegs waren und frontal mit einem anderen Wagen zusammenstießen. Polizistinnen und Polizisten dürften Fahrzeuge, die auf Schnellstraßen in Gegenrichtung unterwegs seien, nicht verfolgen, teile die irische Polizeigewerkschaft GRA mit. „Was dieses rücksichtslose Verhalten noch empörender macht, ist die Tatsache, dass es in einigen Fällen für soziale Medien begangen wird“, sagte Irlands Polizeichef Justin Kelly.