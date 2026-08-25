Schwimmbad-Diebe nach 29 Einbrüchen gefasst

Einer Polizeistreife im Bezirk Liezen gelang am Wochenende der große Fang: Bei einer Kontrolle eines Pkw mit britischem Kennzeichen in Haus im Ennstal konnten Beamte eine Vielzahl an Einbruchswerkzeugen und Maskierungen finden. Beinahe zeitgleich stellte sich heraus, dass kurz zuvor in das Freibad in Haus eingebrochen worden war. Die drei Insassen des Pkw – zwei 44-Jährige aus Rumänien und ein 40-Jähriger aus Moldawien – wurden daraufhin festgenommen.