Schwimmbad-Diebe nach 29 Einbrüchen gefasst

Die steirische Polizei konnte in der Nacht auf Sonntag drei Männer festnehmen, die im Verdacht stehen, zahlreiche Einbrüche in Schwimmbäder in der Steiermark, Niederösterreich, Kärnten und dem Burgenland begangen zu haben. Dabei sollen sie vor allem Bargeld gestohlen haben. Sie wurden im Bezirk Liezen unmittelbar nach einer Tat erwischt.
Einer Polizeistreife im Bezirk Liezen gelang am Wochenende der große Fang: Bei einer Kontrolle eines Pkw mit britischem Kennzeichen in Haus im Ennstal konnten Beamte eine Vielzahl an Einbruchswerkzeugen und Maskierungen finden. Beinahe zeitgleich stellte sich heraus, dass kurz zuvor in das Freibad in Haus eingebrochen worden war. Die drei Insassen des Pkw – zwei 44-Jährige aus Rumänien und ein 40-Jähriger aus Moldawien – wurden daraufhin festgenommen.
Einbruchserie geklärt
Bereits seit Ende Juni 2026 war es in Freibädern in der ganzen Steiermark zu zahlreichen Einbrüchen und Diebstählen gekommen. Den drei festgenommen Tatverdächtigen konnten nun zwei Einbruchsserien nachgewiesen werden. Die betroffenen Frei- und Hallenbäder liegen in beinahe allen Bezirken der Steiermark sowie dem Südburgenland, dem Süden Niederösterreichs und dem Osten Kärntens.
Die erste Serie dauerte von 22. Juni bis 1. Juli. Dabei kam es zu acht vollendeten und zwei versuchten Einbrüchen. Die zweite Serie begann am 2. August und dauerte bis zum 23. August, als die Tatverdächtigen in Haus festgenommen wurden. Dabei kam es zu 21 vollendeten und drei versuchten Taten.
Verdächtige teilweise geständig
Bei den Einvernahmen zeigte sich einer Männer umfassend geständig und gab an, dass er mit den beiden weiteren Personen arbeitsteilig und gemeinsam vorgegangen sei. Das Motiv des Trios dürfte Geldmangel gewesen sein.
Die beiden anderen Tatverdächtigen zeigten sich nicht beziehungsweise nur teilgeständig und beschuldigten sich gegenseitig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurden die drei Männer in die Justizanstalt Jakomini eingeliefert.
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