Österreichs Tourismus im Sommer auf Rekordkurs

Viele Auslandstouristen kommen aus Nachbarländern

Die Zahl der Gäste sei im Juli mit 9,3 Prozent auf 5,97 Millionen besonders deutlich gewachsen, so Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk laut. Die wichtigsten internationalen Herkunftsländer waren Deutschland, die Niederlande, Tschechien sowie die Schweiz und Liechtenstein, aber auch österreichische Gäste sorgten für diesen Anstieg.