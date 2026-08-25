Österreichs Tourismus im Sommer auf Rekordkurs

Der Tourismus in Österreich konnte in der Sommersaison einen historischen Höchstwert verzeichnen: Im Monat Juli gab es besonders starkes Plus an Urlaubern.
In den Monaten Mai bis Juli stiegen die Nächtigungszahlen um 3,2 Prozent auf 41,87 Millionen – ein Rekordweg seit Beginn der elektronischen Aufzeichnungen 1973, gab die Statistik Austria am Dienstag bekannt. Besonders gut gebucht war der Juli, der mit 19,46 Millionen Nächtigungen einen Zuwachs von fast 5 Prozent gegenüber Juli 2025 verzeichnete.
Viele Auslandstouristen kommen aus Nachbarländern
Die Zahl der Gäste sei im Juli mit 9,3 Prozent auf 5,97 Millionen besonders deutlich gewachsen, so Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk laut. Die wichtigsten internationalen Herkunftsländer waren Deutschland, die Niederlande, Tschechien sowie die Schweiz und Liechtenstein, aber auch österreichische Gäste sorgten für diesen Anstieg.
August gilt als wichtigster Monat im Tourismus
In der Sommer-Halbzeit entfielen 29,83 Millionen Nächtigungen (+4,5 Prozent) auf Gäste aus dem Ausland und 12,05 Millionen Übernachtungen (+0,1 Prozent) auf Gäste aus Österreich. Die Sommersaison geht statistisch gesehen noch bis Oktober, wichtigster Monat ist der August.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.