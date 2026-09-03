Pkw-Lenker flüchtet vor Polizei in Maisfeld

Es sind Szenen wie aus einem Action-Film: Gegen 16.20 Uhr fiel einer Streife der Gemeindesicherheitswache Lustenau ein grauer 3er-BMW auf, in dem ein Kind nicht angeschnallt war. Beim Versuch, das Fahrzeug anzuhalten, beschleunigte der 23-jährige Lenker und raste mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Hohenems.