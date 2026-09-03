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Pkw-Lenker flüchtet vor Polizei in Maisfeld

Vorarlberg
03.09.2026 09:22
Die Polizei suchte mit Hubschrauber, Drohne und Diensthunden nach dem Mann.
Die Polizei suchte mit Hubschrauber, Drohne und Diensthunden nach dem Mann.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein 23-Jähriger ignorierte am Mittwochnachmittag im Vorarlberger Lustenau eine Polizeikontrolle und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit durchs Ortsgebiet. Anschließend flüchtete er zu Fuß in ein Maisfeld. Auf seinem Fahrzeug waren gestohlene Kennzeichen montiert, im Auto fanden die Ermittler Drogen.

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Es sind Szenen wie aus einem Action-Film: Gegen 16.20 Uhr fiel einer Streife der Gemeindesicherheitswache Lustenau ein grauer 3er-BMW auf, in dem ein Kind nicht angeschnallt war. Beim Versuch, das Fahrzeug anzuhalten, beschleunigte der 23-jährige Lenker und raste mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Hohenems.

Auf seiner Flucht missachtete er zahlreiche Verkehrsregeln, mehrere Verkehrsteilnehmer waren zudem gezwungen, dem Fahrzeug auszuweichen, um eine Kollision zu vermeiden.

Hubschrauber und Drohne im Einsatz
Im Bereich der Widnauer Straße stoppte der Mann seinen Pkw, in dem sich neben dem Kind auch eine Frau befand, und flüchtete zu Fuß in ein nahe gelegenes Maisfeld.

Die Polizei riegelte das Gebiet ab und machte sich mit Hubschrauber, Drohne und Diensthundestreife auf die Suche nach dem Mann. Ein Diensthundeführer stellte den 23-Jährigen schließlich und nahm ihn fest. 

Gestohlene Kennzeichen und Suchtmittel
Schnell zeigte sich der Grund für seine Flucht: Denn am Fluchtfahrzeug waren Kennzeichen montiert, die in Deutschland als gestohlen gemeldet waren. Im Auto fanden die Ermittler zudem Cannabis und Kokain.

Die Staatsanwaltschaft Feldkirch ordnete die Inhaftierung des Mannes in die JVA Feldkirch an. Der 23-Jährige wird wegen zahlreicher Verwaltungsdelikte sowie Übertretungen nach dem Suchtmittelgesetz und Strafgesetz angezeigt.

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