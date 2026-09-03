Brandangriff in Bayern auf Rüstungsunternehmen

Mehr Druck und große Anspannung

Die Sicherheitslage in Deutschland zeigt sich in diesen Tagen angespannt. Eine Serie an Vorfällen sorgt für Unruhe und lässt den Druck auf Behörden spürbar steigen. Erst in den vergangenen Tagen sorgten mutmaßliche Sabotageakte gegen Stromnetze und Umspannwerke – unter anderem in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen – für Alarmbereitschaft, während zeitgleich die Ereignisse rund um einen fehlgeschlagenen Drohnenangriff auf den Flughafen Leipzig/Halle Sicherheitsdebatte anheizen.