Letzter Probewind vor dem Sturm Richtung Olympia

„Ich werd’s angehen wie jede andere WM, nichts auf die leichte Schulter nehmen. Die Top-24, also quasi das theoretische Olympialimit, wären das große Ziel.“ Theoretisch, weil es erst bei der nächsten in Fortaleza (Bra) um den ersten Quotenplatz in der Klasse iQFoil geht. Wo Theo im Gegensatz zum Formula-Kite-Goldenen Valentin Bontus aus Perchtoldsdorf keinen Kite am Himmel, sondern ein Windsurfboard mit festem Segel am Mast steuert. Im Optimalfall in Richtung der fünf Ringe. „Für Österreich gibt es nur ein Ticket, drei Bewerbe, wo man es holen kann. Dann beginnt der interne Kampf.“ Um eine Fahrkarte, die man selbst gelöst hat? „Ja, am Ende entscheidet der Verband wer fahren darf. Die Konkurrenz ist für mich aber nicht allzu groß, die meisten anderen wachsen gerade erst aus den Jugendschuhen heraus, sind noch nicht bereit für eine eigene Kampagne.“