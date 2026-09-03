Pöbelnder Bergführer: „Video ist unvorteilhaft“

„Wen interessiert die Vorgeschichte?“

Zu dem Vorfall selbst hat der Steirer nicht viel zu sagen, lediglich: „Man muss nichts schönreden, das kann man auch nicht. Das Video ist unvorteilhaft für mich“. Die alleinige Verantwortung für den Ausraster möchte er jedenfalls nicht übernehmen: „Da trafen sich zwei, die ego-infiziert sind. Aber wen interessiert die Vorgeschichte, wie es zu dieser Szene kam?“