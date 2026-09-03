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Gab es Vorgeschichte?

Pöbelnder Bergführer: „Video ist unvorteilhaft“

Tirol
03.09.2026 10:25
Porträt von Charlotte Sequard-Poyer
Von Charlotte Sequard-Poyer

„Unvorteilhaft“ sei das Video. Außerdem seien zwei „ego-infizierte“ Personen aufeinandergetroffen. So die knappe Stellungnahme jenes Bergführers, der am Großglockner ausrastete und einen Bergsteiger angriff. Besonders einsichtig wirken seine Aussagen jedenfalls nicht ...

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Das Video, das den Vorfall am Großglockner am 22. August zeigt, löste Entsetzen und heftige Diskussionen aus: Die Aufnahmen zeigen einen Streit in rund 3000 Metern Höhe auf einer schmalen, ausgesetzten Abwärtspassage – ein denkbar schlechter Ort für ohnehin überflüssige Handgreiflichkeiten.

Ein steirischer Bergführer hatte ein polnisches Paar überholt. Der Pole bat freundlich, der Österreicher möge warten und kassierte eine harsche Antwort: „Ich bin Bergführer, halt dein Maul!“ Gefolgt von einer Drohung: „Ich komme rauf und geb dir eine!“ Auch der Pole wurde lauter. Tatsächlich kehrte der Schladminger im steilen Gelände sichtlich geladen um und kam seinem Gegenüber unangenehm nahe: „Benimm dich“, schrie er ihm ins Gesicht.

Nach dem Vorfall legte der Bergführer seine Lizenz zurück.
Nach dem Vorfall legte der Bergführer seine Lizenz zurück.(Bild: Screenshot/instagram.com/szuki_85)

Der Pole stellte die Aufnahmen des Vorfalls auf Instagram. Es folgte eine Welle der Empörung, der Bergführer wurde ausfindig gemacht und legte kurz darauf seine Lizenz zurück.

„Nur eine Nebenbeschäftigung“
Jetzt meldete sich der Steirer mit einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der „Kleinen Zeitung“ zu Wort – und gibt sich in Bezug auf seinen Jobverlust betont gelassen: „Das war nur ein kleiner Teil, eine Nebenbeschäftigung. Wenn eine Tür sich schließt, tut sich eine andere auf.“ 

Zitat Icon

Da trafen sich zwei, die ego-infiziert sind.

Der ehemalige Bergführer

„Wen interessiert die Vorgeschichte?“
Zu dem Vorfall selbst hat der Steirer nicht viel zu sagen, lediglich: „Man muss nichts schönreden, das kann man auch nicht. Das Video ist unvorteilhaft für mich“. Die alleinige Verantwortung für den Ausraster möchte er jedenfalls nicht übernehmen: „Da trafen sich zwei, die ego-infiziert sind. Aber wen interessiert die Vorgeschichte, wie es zu dieser Szene kam?“ 

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Laut dem Polen habe es vor der gefilmten Szene keinerlei Zusammentreffen mit dem Steirer gegeben. Und der ehemalige Bergführer wollte in seiner Stellungnahme offenbar nicht konkreter werden ...

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