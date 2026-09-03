Tragödie in Frankreich
Polizei findet Familie tot auf Wohnwagenplatz
In Ostfrankreich sind nach Angaben aus Behördenkreisen vier Mitglieder einer Familie tot aufgefunden worden, darunter zwei Buben im Alter von sechs und neun Jahren.
Demnach wurden die Leichen am Mittwochabend im Ort Gy im Département Haute-Saône auf einem Wohnwagenstellplatz gefunden. Laut der Zeitung „L‘Est Républicain“ hatte der Familienvater seine Angehörigen mit einer Schusswaffe getötet.
Auch Schwiegermutter tot
Das vierte Opfer soll die Schwiegermutter des Mannes sein. Den Angaben aus Behördenkreisen zufolge befand sich das Paar in Scheidung und baute gerade ein Haus.
Ermittlungen laufen
Die zuständigen Ermittlungsbehörden und die Staatsanwaltschaft haben die Untersuchungen zu den genauen Todesumständen sowie den Hintergründen des Vorfalls aufgenommen. Weitere Details wurden nicht bekannt.
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