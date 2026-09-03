Inklusion & Herz: Was die Filmstars am Set bewegte

Über zehn Millionen Zuschauer machten „Was ist schon normal?“ in Frankreich zum Kino-Hit. Am 3. September kommt mit „Das gewisse Etwas“ das deutsche Remake ins Kino: Stars wie Max von der Groeben und Mala Emde sorgen gemeinsam mit einem inklusiven Ensemble für Humor, Herz und große Gefühle. Im Gespräch mit krone.tv erzählen die beiden, was sie von ihren Kollegen mit Beeinträchtigung lernen durften — und warum sie bei diesem besonderen Film unbedingt mitwirken wollten.