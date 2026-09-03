Grazer FPÖ-Chef zieht sich aus der Politik zurück

Kassegger saß seit 2013 für die FPÖ im Nationalrat und war lange außenpolitischer Sprecher seine Partei. Diese Funktion legte er 2023 nach einer umstrittenen Reise zu den Taliban nach Afghanistan, an der er ursprünglich auch teilnehmen wollte, zurück. In Graz übernahm er Anfang 2023 mit 95 Prozent Zustimmung die Stadtpartei, als diese infolge des Finanzskandals zu zerbröseln drohte. Er legte seine Rolle in Graz aber sehr zurückhaltend an und trat kommunalpolitisch kaum in Erscheinung.