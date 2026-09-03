Wie sicher fühlen Sie sich in Österreichs Öffis?

Ihre Meinung ist gefragt!

Haben Sie selbst schon einmal eine bedrohliche oder gewalttätige Situation in Bus, Bahn oder U-Bahn erlebt oder beobachtet? Reichen Maßnahmen wie Stichschutzwesten und Body-Cams aus, oder braucht es aus Ihrer Sicht härtere Strafen und mehr Polizeipräsenz? Wie erleben Sie die Situation in Österreichs Öffis? Diskutieren Sie mit uns und schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!