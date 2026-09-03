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Wie sicher fühlen Sie sich in Österreichs Öffis?

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03.09.2026 09:30
Immer öfter Schauplatz von Gewalt: Österreichs Bahnhöfe und Züge.
Immer öfter Schauplatz von Gewalt: Österreichs Bahnhöfe und Züge.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
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Von Community

Beschimpft, bedroht, angegriffen: Für ÖBB-Mitarbeiter gehören Übergriffe mittlerweile zum Berufsalltag. Nun sollen Stichschutzwesten zumindest das Sicherheitspersonal vor dem Schlimmsten bewahren. Ein Alarmsignal für uns alle? Wie sicher fühlen Sie sich, wenn Sie mit den Öffis unterwegs sind?

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Eine parlamentarische Anfrage hat es aufgedeckt: Zwischen 2020 und 2025 gab es 1.834 Übergriffe auf ÖBB-Mitarbeiter, 459 Betroffene wurden dabei verletzt. Die meisten Vorfälle passieren bei Fahrkartenkontrollen – wie zuletzt im Raum St. Pölten, wo eine Jugendbande einen Zugbegleiter attackierte.  Als Reaktion testet die ÖBB nun Stichschutzwesten bei Sicherheitspersonal, setzt verstärkt auf Body-Cams und will mit einem Zehn-Punkte-Plan Besserung schaffen.

Ihre Meinung ist gefragt!
Haben Sie selbst schon einmal eine bedrohliche oder gewalttätige Situation in Bus, Bahn oder U-Bahn erlebt oder beobachtet? Reichen Maßnahmen wie Stichschutzwesten und Body-Cams aus, oder braucht es aus Ihrer Sicht härtere Strafen und mehr Polizeipräsenz? Wie erleben Sie die Situation in Österreichs Öffis? Diskutieren Sie mit uns und schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!

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