Suchkräfte bergen leblose Person aus Wörthersee

Identifizierung läuft

Die Suchaktion musste in der Nacht schließlich erfolglos abgebrochen werden. Donnerstagfrüh rückten die Einsatzkräfte aber wieder aus. Und machten schließlich gegen 9.30 Uhr die traurige Entdeckung: Eine männliche Leiche wurde entdeckt und aus dem Wasser geborgen. Noch ist offiziell nicht bestätigt, dass es sich um den rund 45-jährigen Vermissten handelt.