Suchkräfte bergen leblose Person aus Wörthersee

Seit Mittwochabend wurde fieberhaft in der Wörthersee-Ostbucht nach einem vermissten Schwimmer gesucht. Donnerstagvormittag dann wohl die traurige Gewissheit: Einsatzkräfte entdeckten eine männliche Leiche.
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte Mittwochabend in die Wörthersee-Ostbucht in Klagenfurt aus. Polizei, Feuerwehr, Polizei und Wasserrettung suchten inklsuive Hubschrauber nach einem mutmaßlich vermissten Schwimmer. Besorgte Zeugen hatten Alarm geschlagen – seine Badesachen waren am Ufer des Strandbades Loretto gefunden worden.
Identifizierung läuft
Die Suchaktion musste in der Nacht schließlich erfolglos abgebrochen werden. Donnerstagfrüh rückten die Einsatzkräfte aber wieder aus. Und machten schließlich gegen 9.30 Uhr die traurige Entdeckung: Eine männliche Leiche wurde entdeckt und aus dem Wasser geborgen. Noch ist offiziell nicht bestätigt, dass es sich um den rund 45-jährigen Vermissten handelt.
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