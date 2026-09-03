Eto‘o stellt sich hinter FIFA-Boss Infantino

„Er hat den Fußball verändert und unserem Kontinent geholfen. Er hat den afrikanischen Nationalverbänden geholfen, sich zu entwickeln, und wir sollten das anerkennen und ihn unterstützen“, sagte der einstige Weltklassestürmer in einem Interview mit „L‘Equipe“. Vor allem aus Europa gibt es massive Rücktrittsaufforderungen an Infantino.