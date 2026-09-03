Vor dem Probebetrieb steigt die Spannung im Kühtai

Nach Supercheck startet Probebetrieb im Oktober

Herzstück sind zwei reversible Pumpturbinen, die sowohl Strom im Turbinenbetrieb erzeugen als auch die Pumpfunktion übernehmen können. „Diese Technologie ermöglicht einen besonders flexiblen und effizienten Betrieb und ist ein wichtiger Baustein für die Integration erneuerbarer Energien aus Wind und Fotovoltaik in das Stromsystem“, erläutert Tiwag-Projektleiter Klaus Feistmantl. Im Zuge der laufenden Prüf- und Testprogramme werden sämtliche Anlagenteile unter realen Betriebsbedingungen auf Herz und Nieren getestet.