Heidi Klum kehrt zu „America‘s Got Talent“ zurück

Heidi Klum feiert ein Comeback bei der US-Castingshow „America‘s Got Talent“. Das Model wird kommende Woche Juror Simon Cowell im Viertelfinale der 21. Staffel vertreten, wie der US-Sender NBC berichtete.
Cowell fällt demnach aus, weil er sich von einer Rückenoperation erholen muss. Auch Klum teilte eine entsprechende Ankündigung auf ihrem Instagram-Account.
„Der Stuhl ist bereit und wartet auf dich“, verkündete Moderator Terry Crews in dem Clip unter dem Jubel des Publikums. Das Posting sehen Sie hier:
Klum hat langjährige Jury-Erfahrung
Für Heidi Klum ist die Rolle als Jurorin nicht neu: Von 2013 bis 2024 war sie mit einem Jahr Pause Teil der Jury bei „America‘s Got Talent“.
In der aktuellen Staffel sitzen Terry Crews, Howie Mandel, Sofía Vergara und Mel B neben Simon Cowell in der Jury.
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