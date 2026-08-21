Ringlose China-Audis fahren in Deutschland!

Bisher gibt es zwei Elektromodelle, neben dem E5 Sportback auch den AUDI E7X, die in einem Joint Venture mit SAIC, dem größten staatlichen Autohersteller in China (mit Sitz in Shanghai) entstanden. Beide wollte Audi niemals außerhalb Chinas sehen. Doch nun fahren sie bereits in Deutschland, als inoffizielle Importfahrzeuge. Dem Branchenblatt zufolge wurden sie bereits in Hamburg und Frankfurt gesichtet.