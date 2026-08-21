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Sprint-Qualifying in Zandvoort ab 16.30 Uhr LIVE

Formel 1
21.08.2026 05:32
Kimi Antonelli
Kimi Antonelli(Bild: EPA/PETER POWELL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Grand Prix der Niederlande in Zandvoort steht am Programm. Ab 16.30 Uhr wartet das Qualifying für den Sprint. Wir berichten live – siehe Ticker unten.

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