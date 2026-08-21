Wo genau liegt eigentlich Ihre Wohlfühltemperatur?

Es ist ja wirklich ein Elend. Inzwischen quält uns das Klima nicht nur körperlich, sondern auch finanziell im Sommer wie im Winter. Die hohen Heizkosten in der kalten Jahreszeit lassen uns Österreicher schon lange die Haare raufen (neuerdings speziell die Besitzer von Pellets-Heizungen, deren Brennstoffkosten einer Achterbahn gleichen). Aber auch die Sommerhitze hat uns jetzt körperlich, mental und budgetmäßig im Griff, zumal der Ruf nach teuren Klimaanlagen immer lauter wird.