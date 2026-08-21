Nach Alm-Drama hofft Hobbybauer auf gesundes Kalb

„Ob es gsund ist, wird man erst bei der Geburt sehen“

Spannend wird es für Lechner im Winter. Dann wird „Sunny“, die trächtig ist, ein Kalb zur Welt bringen. „Ob es völlig gesund ist, wird man erst bei der Geburt sehen, der Tierarzt ist derzeit zuversichtlich, aber genau wissen kann man es natürlich nicht.“